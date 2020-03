22-03-2020, Annet Vieregge & Henk Timmer - 112Groningen.nl

Forse rookontwikkeling bij kachelbrand in garagebox

Oostwold/ Oldambt - Op de Huningaweg in Oostwold-Oldambt is zondagmiddag brand uitgebroken in een garagebox naast een woonboerderij.