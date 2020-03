22-03-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Ree komt klem te zitten tussen hekwerk in Veendam

Veendam - De brandweer van Veendam werd zondagmiddag opgeroepen voor een dier in nood bij het sportpark de Langeleegte in Veendam.

Op het sportpark van Veendam 1894 had een ree zichzelf vastgelopen in een groot hekwerk. Toen passanten het dier aantroffen werd gelijk de hulp van de brandweer ingeroepen.



Nadat de brandweer ter plaatse was gekomen werd er gewacht op de dierenambulance omdat het dier op dat moment goed rustig was. Toen de dierenambulance ter plaatse was kon het dier snel worden bevrijdt met behulp van een hydraulische spreider. De ree werd met flinke verwondingen meegenomen door de dierenambulance.