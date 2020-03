22-03-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Forse schade bij woningbrand in binnenstad

Groningen - In een woning aan de Herepoortenmolendrift in de binnenstad van Groningen heeft zondagavond korte tijd brand gewoed.

De melding van de woningbrand kwam omstreeks 19:35 uur binnen bij de Meldkamer in Drachten. Omdat het om een brand in de binnenstad gaat, worden standaard twee bluswagen, een hoogwerker en een officier van dienst ter plaatse gestuurd.





Het ging om een binnenbrand in een woning op de begane grond van een appartementencomplex.

Brandweerlieden hebben een korte binnenaanval gedaan waarmee de brand snel onder controle kon worden gebracht. De schade in de woning is door de brand. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan door de politie.