22-03-2020, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver & Patrick Wind & 112Gr.

Geweldig: ‘Een lichtje in deze donkere coronatijd’ (Video)

Groningen - Wie goed kijkt ziet zondagavond diverse lichtbundels boven de stad. Dat zegt Oogtv.nl pop hun website.

Het gaat om de landelijke actie #LightTheSky waarmee mensen een lichtje wordt geven én om alle mensen die nu ontzettend belangrijk zijn een hart onder de riem te steken.

Het idee om een actie met lichtbundels te gaan doen ontstond enkele dagen geleden op social media. “De evenementenbranche ligt vanwege de coronacrisis op dit moment helemaal stil”, vertelt Dennis Brookman van Powersound.rent. “Primaire beroepen als de zorg, de schoonmakers, buschauffeurs, treinpersoneel, mensen van de gemeente werken deze dagen ontzettend hard.

Al die mensen willen we een hart onder de riem steken. Speciaal voor hen doen we deze sfeeractie.” De actie is daarnaast bedoeld voor mensen die wel een lichtje kunnen gebruiken in deze donkere tijd. Behalve in Groningen vond de actie ook plaats in tal van andere steden in het land.

Op een locatie aan de Wasaweg en Koningsweg en elders werden zondagavond diverse bundels de lucht ingestraald. Ook bij het Martini Ziekenhuis werd een installatie opgebouwd. De actie begon om 20.00 uur en duurde tot 20.30 uur.