Ruiten van een woning bij de Friesestraatweg en auto werden daarbij ook vernield. Er was hoe het nu lijkt een ruzie tussen meerdere personen geweest. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis.

Mogelijk gestoken

Een man is in ieder geval gewond geraakt, hij zou zijn gestoken met iets. De gewonde man was hij al door iemand naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de zaak verder uit. Er zijn nog veel vraagtekens.