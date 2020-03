23-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Petitie om ‘Gronings’ corona-testbeleid te volgen

Groningen - De Rotterdamse ondernemer Jaap Stronks is een petitie gestart, waarin hij het RIVM oproept om in heel Nederland het ‘Groningse’ testbeleid te volgen. Meldt Oogtv.nl

De petitie volgt op het beleid van de Groningse ziekenhuizen en GGD omtrent tests onder zorgmedewerkers, zoals arts en microbioloog Alex Friendrich dit zondag schetste in de Groene Amsterdammer.

“Nu de noordelijke provincies breken met het landelijke beleid en de veronderstellingen van het RIVM als ‘onwaar’ bestempelen, roepen wij de Nederlandse GGD’s op om het Groningse voorbeeld te volgen”, zo valt te lezen in de petitie. “We willen GGD’s hun eigen afweging laten maken en GGD-directeuren kritisch laten evalueren of het zinvol en mogelijk is om het voorbeeld van Groningen te volgen.” Verder willen de opstellers van de petitie weten welk doel door instantie wordt nagestreefd. Ze zeggen verder onvoldoende vertrouwen te hebben in de huidige maatregelen, omdat deze te vrijblijvend zijn. Daarom moet ook in de rest van het land de testcapaciteit worden opgeschroefd.

Alex Friedrich liet afgelopen zondag aan de Groene Amsterdammer weten dat de Groningse ziekenhuizen en GGD’s zich qua testbeleid hebben losgekoppeld van het landelijke testbeleid en massaal zorgverleners test. Hij laat optekenen dat er geen problemen zijn qua testcapaciteit. ‘Ik heb nooit begrepen dat dat steeds wordt volgehouden. We hebben geen capaciteitsprobleem,” zo schrijft de Groningse hoogleraar, die ook zelf het coronavirus opliep. Friedrich is inmiddels aan de beterende hand.

De petitie kan getekend worden op testentestentesten.nl