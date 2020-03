23-03-2020, Michael Huising 112Gr.

Gaslek na werkzaamheden in tuin

Veendam - Maandagmiddag is aan de van Houtenstraat in Veendam een gaslek ontstaan. Tijdens werkzaamheden in een tuin bij een woning ging het mis.

De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Enexis heeft het lek gedicht. Daarna keerde de brandweer terug naar de kazerne.