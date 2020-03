23-03-2020, RIVM Twitter bron

34 patiënten overleden, 545 nieuwe patiënten + Persconferentie

Landelijk - Sinds gisteren zijn 545 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4749. Onder hen zijn 1230 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

34 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 213 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. (de gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar)

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1558 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600).

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

Update:

Het kabinet komt maandagmiddag bij elkaar voor crisisberaad over het coronavirus. Rond half zeven maandagavond is er een persconferentie, zo is de verwachting nu. Mogelijk komen er nieuwe coronamaatregelen bij.