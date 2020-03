23-03-2020, Michael Huising 112Gr.

Auto in lichterlaaie bij Veendam

Veendam - Kort na de andere melding maandagmiddag moest de brandweer van Veendam opnieuw eruit om 14:30 uur naar de Van Stolbergweg in Veendam.

Daar was een auto onder het rijden spontaan gaan branden. Vermoedelijk dus kortsluiting. De auto stond in lichterlaaie en er was niets meer aan te redden voor de brandweer. De inzittenden werden in een ambulance even gecontroleerd. Een berger heeft het wrak later geborgen.