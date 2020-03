23-03-2020, OM.nl

Onderzoek naar oplichtingswebsite die mondkapjes aanbood

Groningen - Politie en Openbaar Ministerie Noord-Nederland zijn een onderzoek gestart naar een oplichtings-website, die mondkapjes aanbood. E

Een vrouw uit Hong Kong betaalde 28.000 euro voor een partij mondkapjes, maar ontdekte later dat zij was opgelicht. De vrouw heeft contact opgenomen met de autoriteiten in ons land.

'Wees scherp op oplichters'

De nepwebsite gebruikte de naam, de kenmerken, de KVK-gegevens en het BTW-nummer van een gespecialiseerd, bestaand bedrijf in Noord-Nederland, dat helemaal niets van doen heeft met de oplichting. De nepwebsite wordt gehost door een bedrijf uit Amerika.

“Criminelen proberen op allerlei manieren geld te verdienen aan deze crisis”, waarschuwt officier van justitie Jeroen Houwink. “Je moet in deze tijd scherp zijn op oplichters, die misbruik maken van de situatie. Criminelen spelen in op angst bij het publiek.”

Amerikaanse webhoster

De officier heeft de website-hoster in Amerika gevraagd om de nepwebsite te sluiten en de gegevens van de website-eigenaren te delen met de recherche in Nederland.

De opgelichte vrouw bestelde de mondkapjes enkele weken geleden. “Het blijkt dat er toen dus al criminelen waren die in speelden op de crisis door snel nepbedrijven op te richten.”

'Schandalige oplichtingspraktijken'

Wereldwijd is er een toename in Corona-gerelateerde online oplichtingspraktijken, zoals phishing naar bankgegevens van ‘banken’ die ‘bacterievrij bankpassen leveren’, nepberichten over Corona met daarin verstopt malware en e-mails met foute ‘thuiswerklinkjes’.

“We hebben een dubbele boodschap: pas op voor online oplichting! En voor de criminelen die zich hieraan schuldig maken: je hebt onze aandacht. Want we reageren scherp op deze schandalige oplichtingspraktijken”, aldus officier van justitie Jeroen Houwink.