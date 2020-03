23-03-2020, Rijksoverheid.nl Bron

Defensie levert 40 beademingsapparaten aan ziekenhuizen

Groningen - Militairen zijn vanmorgen in Zoetermeer begonnen voor de distributie van beademingsapparaten. Defensie stelt er 40 beschikbaar.

De levensreddende middelen worden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Die gebruiken de apparaten om ernstig zieke coronapatiënten te beademen op hun intensive care-afdelingen.

Meerdere vrachtwagens van de landmacht leveren de apparaten vandaag af bij 7 ziekenhuizen in het land.

Specialisten van de firma Dräger in Zoetermeer maakten de beademingsapparaten van Defensie de afgelopen dagen gebruiksklaar. Dit civiele onderhoudsbedrijf zette alle zeilen bij om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

Waar mogelijk bevolking bijstaan

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten stelt de apparatuur beschikbaar op verzoek van haar collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijleveld liet eerder al weten dat Nederland een beroep kan doen op de militaire organisatie om te helpen in de strijd tegen corona. "Uiteraard doen we wat mogelijk is om de Nederlandse bevolking waar mogelijk bij te staan."

Sinds zaterdag ondersteunt Defensie bij onder meer het herverdelen van patiënten van Brabantse naar andere ziekenhuizen in het land. Militairen nemen in dit geval de planning voor hun rekening. Door overbelasting kan Brabant niet zelf op zoek naar plekken om patiënten onder te brengen.

Militaire planners naar VWS

Defensie zet nog meer planners in. 5 militairen gaan de directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunen bij de aanpak van de crisis. Ook assisteren momenteel 3 medische planners bij het ombouwen van het Van der Valk hotel in Uden naar een tijdelijk ziekenhuis. Zo wordt het naastgelegen Bernhoven-ziekenhuis ontlast.

Mondkapjes

Ook de Koninklijke Marechaussee droeg dit weekend haar steentje bij. Vrijdag startten marechaussees met het handhaven van het inreisverbod. Een dag later hielpen ze bij het transport van 3.000 mondkapjes. Die brachten zij van Schiphol naar diverse ziekenhuizen in het land.

Defensie houdt er rekening mee dat naarmate de crisis vordert, civiele autoriteiten in Nederland en het Caribisch gebied vaker om bijstand vragen.