Vijfde traumahelikopter speciaal voor intensieve-care patiënten

Groningen - Vanaf morgen, 24 maart 2020, gaat het vijfde Mobiel Medisch Team (MMT) met een extra traumahelikopter de lucht in om intensive-care patiënten zo snel mogelijk te vervoeren.

De vijfde traumahelikopter zal, net als de andere vier traumahelikopters, door heel Nederland inzetbaar zijn. In verband met de groei van het aantal corona-patiënten in Nederland Is besloten om deze traumahelikopter in te zetten om patiënten nog sneller in het juiste ziekenhuis te krijgen en daarmee ook het vervoer over de weg te ontlasten.