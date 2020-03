23-03-2020, Jelthe Haumersen & Jordi Haverdings - 112Groningen.nl

Vrachtwagen raakt van de weg en beland op zijkant in sloot

Tolbert - Op de Holm in Tolbert is maandagmiddag een vrachtwagen met dieplader naast de weg geraakt en op zijn kant in een sloot beland.

De hulpdiensten werden om iets over vier uur opgeroepen voor het eenzijdige verkeersongeval. De brandweer, politie en ambulance waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan de inzittende(n) van de vrachtwagen.



De vrachtwagenchauffeur wist met behulp van ooggetuigen uit zijn voertuig te komen. De chauffeur werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.





De vrachtwagen vervoerde een dieplader met daarop een verrijker. Een loon-en grondverzet bedrijf heeft in de sloot zand gegooid om de lekkende vloeistoffen tegen te houden.



De politie doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdige verkeersongeval. De berging van de vrachtwagen zal in de loop van de avond gebeuren.