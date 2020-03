23-03-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Scan nooit zomaar een QR-Code van onbekenden

Groningen - Vraagt een onbekende jou om een QR-code te scannen? De politie adviseert je om dit dan nooit te doen.

Voor je het weet ben je slachtoffer van fraude en heeft iemand aan jouw bankgegevens gezeten. De politie weet dat vorige week in ieder geval twee personen in Groningen op straat door onbekenden zijn aangesproken om cash geld te wisselen.Degene die het contante geld aanbiedt om te wisselen, biedt behalve het te wisselen bedrag ook een QR-code aan om te scannen. Zo lijkt het heel simpel om het te wisselen geld over te maken. Immers, je krijgt contant geld en de ander zorgt ervoor dat je het geld snel en gemakkelijk kan overmaken. In werkelijkheid proberen de oplichters toegang te krijgen tot een bankrekening.In het geval van de twee Groningers, lijkt het in één geval te zijn gelukt. In het andere geval niet doordat de bijna gedupeerde persoon argwaan kreeg. De politie adviseert daarom om nóóit een QR-code te scannen van onbekenden.Zoekt je meer informatie over fraude en oplichting? Kijk dan op https://www.politie.nl/themas/oplichting.html