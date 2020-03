23-03-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Berging vrachtwagen in sloot nabij Tolbert (Video)

Tolbert - De vrachtwagen die eerder vanmiddag in een sloot belandde aan de Holm in Tolbert is vanavond door een bergingsbedrijf geborgen.

De vrachtwagen belandde vanmiddag door nog onbekende oorzaak op zijn kant in een sloot. De chauffeur kwam met de schrik vrij bij het eenzijdige verkeersongeval. De vrachtwagen vervoerde een dieplader met daarop een verrijker. Het bedrijf Dick ten Klooster uit Hasselt heeft met een kraan de vrachtwagen uit de sloot gehesen. Omstreeks tien voor acht stond de vrachtwagen weer op zijn wielen op de weg. De schade aan de vrachwagen is fors.