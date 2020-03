24-03-2020, 112Groningen.nl

Brandweer blust brand bij Aldel – Damco Aluminium

Farmsum - De brandweer van Delfzijl en Wagenborgen zijn in de nacht van maandag op dinsdag opgeroepen voor een brand bij Aldel – Damco Aluminium aan de Oosterhorn in Farmsum.

In één van loodsen stond een voertuig in de brand. Doordat deze brand eigenlijk alleen met poeder geblust kon worden is besloten de poederaanhanger uit Woldendorp te alarmeren. De brandweer van Woldendorp had de brand vervolgens geblust waarna de brandweer retour kon naar de kazerne.

Over de oorzaak van de brand, is niks bekend.