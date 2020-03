De winkel is goed beveiligd, waardoor er goede beelden en stemmen van de daders zijn vastgelegd. De politie was binnen zes minuten ter plaatse, maar toen waren de daders al weggereden in een kleine donkerkleurige auto. Op de foto ziet u het moment dat één van de daders de deur binnenkomt. De camerabeelden worden door de politie onderzocht, zegt eigenaresse Marjan Nijboer.

Marjan Nijboer vindt het heel vervelend en verdrietig wat er is gebeurd. Ze heeft op de camerabeelden gezien dat de jongens heel doelgericht naar bepaalde (dure) merkkleding liepen en daar een grote plastic zak (stevig plastic, licht gekleurd) vulden. “Er zijn jassen weg van het merk Parajumpers en truien van het merk Repeat.” Een getuige, die niet ver van de winkel woont, werd wakker van het alarm en heeft gezien hoe de twee inbrekers in een auto met hoge snelheid wegreden. Die auto stond geparkeerd naast de begraafplaats, enkele meters verderop, met de neus in de rijrichting.

Help mee met de opsporing



De politie in Nederland kan slechts 5% van de misdrijven oplossen zonder hulp van burgers. In 95% van de opgeloste zaken was de hulp van alerte burgers nodig. Daarom hierbij een oproep om de politie te helpen. We zetten belangrijke feiten op een rij, die u wellicht op een idee kunnen brengen wie de daders zijn.

-inbraak gebeurde tussen 2.00-4.00 uur

-inbrekers forceerden de voordeur aan de Kerkstraatzijde

-de jongens hadden een grote witte plastic zak bij zich

-ze waren donker gekleed en bewogen zich lenig

-tijdens de inbraak spraken ze met elkaar, dat is opgenomen

-er is kleding van Repeat (truien) en Parajumper (jassen) gestolen

-de daders zijn gevlucht in een kleine, donkergekleurde auto

Hoe kunt u helpen?



1.Wie heeft deze nacht tussen 2.00-4.00 uur opvallende bewegingen gezien in het centrum van Haren?

2.Wie beschikt over camerabeelden van deze tijdstippen (winkels en particulieren) die stukjes van de straat opnemen? Graag bewaren voor het onderzoek.

3.Wie heeft horen praten over deze inbraak (of andere inbraken in kledingwinkels in de buurt)?

4.Wie heeft horen opscheppen door daders of vrienden van de daders?

5.Wie signaleert op internet verdachte aanbiedingen van de genoemde kledingmerken?

Wilt u helpen, geef dan informatie door aan de politie: 0900-8844



Wilt u anoniem tips doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 (of via website www.meldmisdaadanoniem.nl)