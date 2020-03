24-03-2020, 112Groningen

Corona patient per Lifeliner5 overgebracht naar UMCG

Groningen - Het Mobiel Medisch Team (MMT) heeft dinsdagmiddag de eerste intensive-care patiënt van Den Bosch naar Groningen gebracht. Rond 14:25 uur arriveerde de heli bij het UMCG.

Een heel team stond klaar. In verband met de groei van het aantal corona-patiënten in Nederland Is besloten om deze traumahelikopter in te zetten om patiënten nog sneller in het juiste ziekenhuis te krijgen en daarmee ook het vervoer over de weg te ontlasten.







Dvhn