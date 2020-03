24-03-2020, Politie Oldambt

Inwoner van Beerta aangehouden voor poging zware mishandeling

Groningen - Dinsdagmorgen hebben we een 52-jarige inwoner van Nieuw Beerta aangehouden. De man die al meerdere keren bekeurd is voor het rijden zonder rijbewijs kwam in Midwolda de politie tegemoet rijden in zijn auto