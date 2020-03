24-03-2020, Rijksoverheid.nl Bron

Defensie geeft duizenden kilo's levensmiddelen aan voedselbanken

Groningen - Defensie geeft levensmiddelen aan 3 distributiecentra van de voedselbank. Het gaat om 35 pallets met onder meer vlees, vleeswaren, zuivelproducten, groente, fruit, boter en sauzen.

Militairen hebben de goederen afgeleverd in Arnhem, Groningen en Tilburg. Het gaat om een eerste hoeveelheid.

De pallets stonden opgeslagen op het militaire complex in Bathmen bij Deventer. De naar schatting meer dan 10.000 kilo etenswaren was bedoeld voor de deelnemende troepen aan een schietoefening in het Duitse Bergen Hohne. Die is afgelast om verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan. De voorraad levensmiddelen is daarom over. Defensie besloot ze aan de voedselbank te schenken.

Bizarre tijden

Er zijn meer oefeningen afgelast, zoals bijvoorbeeld de jungletraining in Belize. Ook de voeding die voor de hieraan deelnemende militairen was bestemd, gaat naar de voedselbank. Daarvan liet een woordvoerder weten dat "de levensmiddelen zeer welkom zijn in deze bizarre tijden."

Noorse Leger des Heils

Vorige week al leverden landmachtmilitairen en mariniers duizenden rantsoenen aan het Noorse Leger des Heils. Amelie Mayes van deze organisatie liet weten dat 200 tot 300 mensen in Tromso afhankelijk zijn van voedselhulp en zij zonder de Nederlandse hulp nu honger zouden lijden.





De pakketten waren over nadat de grote oefening Cold Response was afgeblazen.