24-03-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Man vast in hoogwerker bij spoorwegmuseum Waterhuizen

Groningen - De brandweer van Groningen werd dinsdagavond opgeroepen voor een opmerkelijke klus in Waterhuizen.

Op de waterhuizen in Waterhuizen zat een persoon vast in een hoogwerker. Vermoedelijk door een technisch mankement wou hoogwerker niet meer omlaag waardoor de Groningse brandweer in actie moest komen om de persoon uit het hoogwerkerbakje te redden.

De brandweer gebruikte hierbij (ook) een hoogwerker en heeft de persoon die vast zat in het hoogwerkerbakje veilig aan de grond gebracht.

Dvhn