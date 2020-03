24-03-2020, Joey Lameris & Raymond Meter - 112Gr.

Overval op supermarkt in Groningen (Video)

Groningen - Op de SPAR supermarkt aan de Jacob van Ruysdaelstraat in de wijk Kostverloren heeft dinsdagavond omstreeks 20:10 een overval plaatsgevonden.

De politie was in grote getale aanwezig bij de SPAR supermarkt en zocht in de omgeving naar de daders van de overval. Volgens de politie zou het gaat om drie verdachten. De overvallers kwamen om even over acht uur de supermarkt binnen en bedreigden het personeel. Bij de overval werd uiteindelijk niks buitgemaakt.

De politie heeft met 'bikers' en een speurhond gezocht in een nabijgelegen park naar de verdachten. De verdachten werden niet meer aangetroffen, wel werd er een tas gevonden. De recherche doet onderzoek naar deze overval.

Video volgt later vanavond...