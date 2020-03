24-03-2020, Joey Lameris & Raymond Meter - 112Gr.

Overval op supermarkt in Groningen

Groningen - Op de SPAR supermarkt aan de Jacob van Ruysdaelstraat in de wijk Kostverloren heeft dinsdagavond omstreeks 20:15 een overval plaatsgevonden.

De politie is in grote getale aanwezig bij de SPAR supermarkt en zoekt in de omgeving naar de dader(s) van de overval.