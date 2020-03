25-03-2020, Redactie

112GroningenDag afgelast

Groningen - Het coronavirus raakt vrijwel iedere organisatie en individu. In het hele land zijn vergaande maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Een onzekere en zware tijd voor veel mensen en bedrijven. Ook voor het organiseren van evenementen zijn het onzekere tijden.

De volksgezondheid staat op nummer één. Daarom hebben wij als organisatie besloten dat de 112GroningenDag van 06 juni 2020 is afgelast. De risico’s zijn simpelweg te groot. We bedanken iedereen die tot nu toe ons geholpen hebben met de voorbereiding van de 112GroningenDag.

Als de coronavirus crisis achter de rug is gaan we een nieuwe datum vaststellen. Ons voornemen is dat de 112GroningenDag wordt verplaatst naar 2021. Wij wensen iedereen heel veel sterkte en gezondheid en zien jullie allen graag terug op de 112GroningenDag.

De 112GroningenDag 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door A&S Vancare en 101BHV.nl.

