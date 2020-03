25-03-2020, RIVM Twitter bron

RIVM: “Coronavirus aangetroffen in rioolwater”

Groningen - Het coronavirus is aangetroffen in Nederlands rioolwater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM waarvan de resultaten woensdag bekend werden gemaakt.

Volgens het RIVM is in afvalwater in Amsterdam, Tilburg en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat ook het afvalwater afkomstig van Loon op Zand zuivert waar de eerste coronabesmetting van Nederland werd geconstateerd, het coronavirus met DNA-technieken aangetoond.

Op 17 februari is een wekelijkse monsterafname van afvalwater bij Schiphol gestart. De eerste twee weken werd het virus niet aangetroffen in deze monsters. Echter in het afvalwater van 2, 9 en 16 maart kon met detectiemethoden het genetische materiaal van het virus wel worden aangetoond. Dit was vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was.

In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt positief getest op corona. Een deel van de COVID-19 patiënten heeft diarree. Het virus wordt bij een deel van de geïnfecteerde personen in de ontlasting aangetoond. Mensen die met afvalwater werken moeten direct contact met nevel van afvalwater vermijden. Volgens het RIVM betekent dit dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen. Volgens het RIVM is monitoring van rioolwater een goede methode voor het vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. Met dezelfde techniek werden eerder al virussen als het noro, polio en mazelen aangetoond in afvalwater.

Kraanwater



Het RIVM laat weten dat het virus tot nu toe niet gevonden is in het Nederlandse kraanwater. “Er is in Nederland strenge wetgeving om de veiligheid van drinkwater te bewaken”, aldus het RIVM. “Daarbij wordt rekening gehouden met virussen en dat zou ons moeten beschermen tegen het coronavirus.”