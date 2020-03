25-03-2020, Koen Grootoonk & Ruben H. 112Groningen

Buitenbrand Yde geblust

Yde - Woensdag omstreeks 14:33 uur werd de brandweer van Eelde opgeroepen voor een buitenbrand aan de Visserweg in Yde. De brandweer is met een tankautospuit en een tankwagen uitgerukt.

Bij aankomst bleek de tankwagen niet praktisch te zijn en is deze retour post gestuurd. Even later kwam het materieelvoertuig van Eelde een babypomp ter plaatse om de waterwinning op locatie mogelijk te maken.

De brandweer heeft de brandhaard geblust en de veengrond verzadigd, zodat deze niet nogmaals ontbrand. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.