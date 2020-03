25-03-2020, Julian Spa 112Groningen & Ina Kiel

Commotie vanwege verlaten scootmobiel in Ter Apel

Ter Apel - Woensdagavond om 18:20 uur de melding van een persoon te water bij de Ruiten A kanaal in Ter Apel. Ter plaatse gekomen stond er een onbeheerde scootmobiel langs het kanaal. Passanten belden gelijk 112.

Commotie op de kade en veel hulpdiensten kwamen ter plaatse. Twee brandwermannen met een waadpak aan gingen ter plaatse het water in om te zoeken naar een eventuele slachtoffer, maar die werd niet gevonden.

Een paar minuten later kwam er vanuit het niets een man aangelopen en die bleek bij de scootmobiel te horen. Er was dus niks aan de hand. De traumahelikopter werd gecanceld. De man reed weg en de hulpdiensten pakten weer in.

Dvhn