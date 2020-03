26-03-2020, Julian Spa 112Groningen & Ina Kiel

Brandweer Ter Apel blust trekkerbrand in Drenthe (2x Video)

Emmer Compascuum - Nabij de Schuttingslaan in Emmer-Compascuum vlakbij Roswinkel is een trekker met een mestaanhanger in de brand gevlogen. De oorzaak is nog niet bekend. Vermoedelijk door een heet geworden aandrijfas.

Brandweer Ter Apel rukte uit om op drents grondgebied te assisteren. Even was er explosie gevaar. Na 15 minuten was de brand uit. Het voertuig kan als verloren worden beschouwd.