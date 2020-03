26-03-2020, Nibud & Oogtv & Pixabay foto

Nibud komt met tips om je financieel door de coronacrisis te helpen

Groningen - Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het Nibud, heeft donderdag een speciale Geldkrant uitgebracht. Zegt Oogtv

De krant moet mensen in financieel opzicht helpen om door de coronacrisis te komen.

De krant is gemaakt voor mensen die door de crisis opeens veel minder te besteden hebben. Op de vier pagina’s worden verschillende tips gegevens. Zoals het kritisch kijken naar lopende abonnementen. “De kosten van abonnementen kunnen maandelijks ongemerkt flink oplopen”, staat in de krant. “Misschien heeft u er wel meer dan u denkt.

Want bijvoorbeeld sportclubs, goede doelen en loterijen vallen hier ook onder.” Maar ook wordt ingegaan op inkomensondersteuning en hoe je je hoofd koel kunt houden in deze stressvolle periode.

Het uitgeven van de krant noemt het Nibud belangrijk. “Grip op geld geeft rust in deze onrustige tijden”, aldus het Instituut. “U kunt er niets aan doen dat de coronacrisis is ontstaan,

maar de gevolgen kunnen uw portemonnee wel treffen. Mogelijk nu al, mogelijk over enkele weken of maanden, als u door uw reserves heen bent.”

De krant van het Nibud is hier te bekijken.