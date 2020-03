26-03-2020, ingezonden mededeling

Online gokken populair door corona

Groningen - Veel Nederlanders houden ervan om zo nu en dan een gokje te wagen. En waar kan dit beter dan in het casino? Helaas zijn alle casino’s nog tot minimaal 1 juni gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dit zorgt ervoor dat online gokken aan populariteit wint. Online casino´s zijn namelijk wel gewoon geopend, waardoor Nederlanders toch kunnen gokken. Veel online casino´s zien dan ook een toename van het aantal gokkers, zo ook Krooncasino nl . Maar waarom wordt online gokken eigenlijk zo populair door corona?



Kans op besmetting



Bij gokken in een online casino is de kans op besmetting met het coronavirus natuurlijk niet aanwezig. Je gokt namelijk op het internet, waardoor je niet in contact komt met andere mensen. Online gokken is dus een stuk veiliger dan gokken in een fysiek casino. Wat dat betreft is het dus logisch dat fysieke casino’s in Nederland hun deuren moesten sluiten.





Weinig verschil met een fysiek casino



Een tweede reden waarom online gokken aan populariteit wint tijdens de coronacrisis, is dat het weinig verschilt van gokken in een fysiek casino. Er zit inderdaad wat verschil in sommige spellen, maar er zijn ook behoorlijk wat overeenkomsten. Vind je het bijvoorbeeld leuk om roulette te spelen in een fysieke casino?

Je kunt dit populaire casinospel spelen tegen een computer, maar het is tegenwoordig ook mogelijk om online live roulette te spelen. Je ziet in dat geval een croupier die dezelfde handelingen verricht als in een fysiek casino. Dit vergroot natuurlijk de spelbeleving. Naast roulette zijn er overigens nog genoeg andere spellen die ook live te spelen zijn in een online casino. Kortom: je hebt tijdens de coronacrisis voldoende mogelijkheden om een gokje te wagen!