26-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Coronapatiënt overlijdt op Intensive Care UMCG

Groningen - Voor het eerst is een coronapatiënt overleden op de Intensive Care van het UMCG. Of het om een patiënt gaat uit één van de drie Noordelijke Provincies of om een patiënt uit Noord-Brabant, is niet duidelijk. Zegt Oogtv.nl