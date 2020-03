26-03-2020, 112gr

Blazer bij ESD-SiC

Farmsum - Bij ESD-SiC in Farmsum is donderdag om 13:55 uur weer een blazer ontstaan.

De stofwolk was op grote afstand weer te zien. De laatste maanden gaat het regelmatig fout. Het was net even weer rustig

Zie website ESD



Er vond een storing plaats in het systeem in de oven. Hierdoor ontstaat er dan een stofexplosie die in de wijde omgeving zichtbaar is. ESD spreekt dan van een ‘blazer’

Op een afstand lijkt het op een ernstig incident, maar in werkelijkheid was alles onder controle. Alleen de omgeving heeft last van de roetdeeltjes enz.