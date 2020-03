26-03-2020, Joey Lameris 112Gr,. & Rtvnoord.nl tekstbron

Kraanschip bemanning Eemshaven zat enkele dagen vast door corona

Eemshaven - 300 bemanningsleden van het gigantische kraanschip de Saipem 7000 in de Eemshaven, hebben enkele dagen vastgezeten nadat bij één van hen corona was vastgesteld.

Dinsdag bleek uit een test dat de man inderdaad besmet was met het virus. Omdat de man zichzelf aan boord al in isolatie had geplaatst toen hij zich niet lekker voelde, is het volgens de GGD niet nodig de bemanning nog langer verplicht aan boord te houden.

