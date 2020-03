27-03-2020, GGD Groningen bron

16 nieuwe bevestigde besmettingen in provincie Groningen

Groningen - Er zijn vandaag 16 nieuwe bevestigde besmettingen met covid19 geconstateerd in de provincie Groningen.

et totaal aantal bevestigde besmettingen in onze provincie is nu 135, het totaal aantal sterfgevallen is 1.

