27-03-2020, Martin Nuver 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl

Ravage na ongeval op de Rijksweg in de stad (Video)

Groningen - Vrijdagmiddag om 17:50 uur uur vond er een aanrijding plaats tussen twee voertuigen. Een vrachtwagen was indirect betrokken.

De Audi RS6 kwam vanuit de richting Ten Boer naar de stad toe en ging door groen licht aldus de verklaring. De witte oldtimer, die vanaf de parkeerplaats Lidl kwam, dacht nog wel voor de vrachtwagen langs te kunnen richting Ten Boer.

Echter verklaarde diverse getuigen en de bestuurder van de witte auto dat de Audi erg hard aankwam rijden en een botsing daarop plaats vond, het ging allemaal in een flits. De Audi kwam via het fietspad in een tuin terecht alvorens nog een boom te rammen. De vrachtwagenchauffeur was getuige, als de vrachtwagen geraakt werd is niet bekend.

Wonderwel raakte niemand gewond. Poort heeft de twee auto s afgesleept. De politie doet onderzoek naar de toedracht en onderzoekt als er te snel is gereden.