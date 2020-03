27-03-2020, Henk Frans 112Groningen.nl

Drie inzittenden met een nat pak bij Winschoten

Winschoten - Op de Verlengde Kloosterlaan in Winschoten is vrijdagavond een auto te water geraakt. De exacte toedracht is niet bekend. De auto raakte van de weg en kwam via een stenen pilaar en toen met een klapband het water in.

Drie inzittenden hadden een nat pak opgelopen. Niemand raakte gewond bij het eenzijdige ongeval. Een berger heeft de auto geborgen.