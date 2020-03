28-03-2020, Politie Groningen Facebook/ Twitter

Nieuw hulpmiddel door het Innovatiehuis van Politie Noord-Nederland

Groningen - Donderdag 27 maart gebruikte de politie in Leeuwarden, Assen en Groningen voor het eerst een hulpmiddel dat door het Innovatiehuis van Politie Noord-Nederland is ontwikkeld om op afstand toch het identificatiebewijs van iemand te controleren.

Meldt de politie op Tweitter. Het is een houder die op de wapenstok geklikt kan worden. De houder is door een 3D printer geprint. Als deze innovatie goed bevalt, dan wordt de houder voor alle teams in Noord-Nederland uitgeleverd.

Klik hier voor de video.