Nep BOA in Groningen actief

Groningen - Let op! We krijgen meldingen dat een man (zie foto hiernaast) zich voordoet als toezichthouder en dreigt met boetes en sluiting als ondernemer zich niet houdt aan regels noodverordening.

Dit klopt niet. Meldt een Boa uit de stad. Gemeentelijke toezichthouders kunnen zich legitimeren, vraag hier ook naar.