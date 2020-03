28-03-2020, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Jongeman raakt gewond na val uit boom

Peize - Een jongeman is zaterdagmiddag in een bos / park aan de Boerakkerweg in Peize uit een boom gevallen.

De hulpdiensten rukten uit met onder andere een traumahelikopter, een ambulance en meerdere politie-eenheden.



De jongeman was in de boom aan het spelen en viel vanaf ongeveer 6 meter uit de boom en is vervolgens op een hekwerk terecht gekomen.



De jongeman werd door medewerkers van de ambulancedienst en het mobiel medisch team (MMT) gestabiliseerd. De jongeman is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.