24 uur: 93 mensen overleden en 1159 mensen positief getest

Landelijk - Sinds gisteren zijn er in Nederland 93 mensen gemeld die zijn overleden aan COVID-19 en zijn er 1.159 mensen positief getest.

Overzicht aantallen

Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten: 9762 (+1159)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2954 (+454)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 639 (+93)





Duiding

Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive-Careopnames neemt ook vandaag iets minder snel toe. Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 is lager dan gisteren. Omdat niet alle patiënten altijd meteen gemeld kunnen worden, kunnen de gemelde aantallen iets afwijken van de actuele situatie.





Ook vandaag neemt het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen werken.





De provincie met de meest positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met een totaal van 2748 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1508) en Noord-Holland (1401). In de provincie Zuid-Holland stijgt het aantal ziekenhuisopnames van positief geteste patiënten sneller dan in andere provincies.

In de provincies Friesland en Drenthe zijn nog steeds de minste besmettingen met respectievelijk 96 en 98 positief geteste personen.

