28-03-2020, 112Groningen.nl

18-jarige surfer raakt bewusteloos op Zuidlaardermeer

Midlaren - Een 18-jarige jongeman is zaterdagmiddag zwaar gewond geraakt nadat hij bewusteloos raakte op het Zuidlaardermeer.

De 18-jarige jongen was met een gezelschap op het meer aan het surfen en werd na enige tijd bewusteloos in het water aangetroffen, dat meldt de Politie Drenthe op Twitter.





Het slachtoffer werd ter plaatse door omstanders en hulpdiensten gereanimeerd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulance personeel.





De 18-jarige is in zorgelijke toestand naar een ziekenhuis overgebracht. Hoe de jongen bewusteloos in het water terecht is gekomen is niet bekend, dit zal worden onderzocht.