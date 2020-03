28-03-2020, Patrick Wind & Raymond Meter- 112Groningen.nl

Rokende schoorsteen laat brandweer uitrukken

Haren - De brandweer van Haren werd zaterdag aan het eind van de middag gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan 'T Harde in Haren.

Ter plaatse bleek het echter niet om een daadwerkelijke schoorsteenbrand te gaan. Uit de schoorsteen van de woning kwam zwarte rook, omdat er onbekend was waar de rook vandaan kwam werd de brandweer ingeroepen.



De brandweer is in de woning op onderzoek uit gegaan maar konden de exacte oorzaak van de rook niet achterhalen. De brandweer van Haren keerde na 20 minuten weer retour naar de kazerne.