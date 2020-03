28-03-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Mishandeling Jaagpad in Paddepoel

Groningen - Afgelopen dinsdag, 24 maart 2020, omstreeks 15.40 uur heeft er een ernstige mishandeling plaats gevonden op het work-out veldje nabij het Jaagpad (hoekje Planetenlaan met de Avondsterlaan).

Toen de politie ter plaatse kwam troffen zij een 29-jarig slachtoffer aan die gestrekt lag op de grond. Het slachtoffer had meerdere verwondingen, waarvoor hij met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd moest worden.



De verdachte is vermoedelijk op een scooter weggereden na het incident.

Heeft u informatie over de verdachte of de scooter waarop hij weg gereden is, dan hoort de politie graag graag van u.





De politie is te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844, óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.





Zaaknummer 2020074763