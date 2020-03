29-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

UMCG zoekt iPads om contact tussen coronapatiënt en thuisfront te leggen

Groningen - iPads. Die hebben ze nodig bij het UMCG. “Het zou super zijn als mensen ons kunnen helpen om het leven van de coronapatiënten en hun familieleden wat dragelijker te maken.”Dat meldt Oogtv





In totaal zoekt het UMCG 46 iPads. “We zijn op dit moment druk bezig om de capaciteit op onze Intensive Care-afdeling te vergroten”, vertelt woordvoerder Janneke Kruse van het ziekenhuis. “Dit betekent dat we ook extra iPads zoeken.” Kruse noemt de apparaten essentieel. “Als je als coronapatiënt hier binnen wordt gebracht dan mag je geen bezoek ontvangen. Dat is heel naar. Door middel van de iPad kan er toch dagelijks contact worden gelegd tussen de patiënt en de familieleden thuis. “Heel vaak zijn dat gesprekken die door IC-verpleegkundigen worden gevoerd. Veel van onze coronapatiënten zijn namelijk niet bij bewustzijn. Een verpleegkundige kan dan toch even vertellen hoe het gaat en kan ook laten zien hoe de patiënt er bij ligt.”

Inleveren bij het inzamelpunt in Martiniplaza



Het ziekenhuis doet voor de iPad’s een beroep op bedrijven, elektronicawinkels maar ook op de mensen in Groningen. “Heb je in je winkel iPads liggen die je wilt doneren, of heb je thuis een iPad liggen die je niet meer gebruikt? Breng deze dan naar het inzamelpunt in Martiniplaza. Vanaf dit verzamelpunt worden ze overgebracht naar het ziekenhuis.” Als het om gebruikte iPads gaat worden de apparaten volgens Kruse eerst een aantal dagen in quarantaine gehouden. Vervolgens gaan ze naar de ICT-afdeling waar ze schoon worden geveegd en waar er Skype op wordt geïnstalleerd.

835 retweets



De oproep van het UMCG volgt op een bericht van IC-verpleegkundige Kees de Bruin. Op zijn eigen twitterkanaal deed hij zaterdagmiddag de oproep om iPads te doneren. Die oproep werd massaal gedeeld. Zaterdagavond stond de teller op 835 retweets en tientallen reacties van mensen die aangaven graag te willen helpen. “Hartverwarmend”, zegt Kruse. “Het is zo super fijn dat zoveel mensen willen helpen. We zijn daar heel dankbaar voor.”