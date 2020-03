30-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

“Besmette bankpassen” nieuw wapen coronacriminelen

Groningen - De coronacrisis wordt door criminelen gebruikt om mensen van hun geld te beroven. Zo gaan er ook in Groningen mails rond over bankpassen die door het plastic het coronavirus te lang zou vasthouden. Meldt Oogtv.nl

Daarom zouden de passen vervangen moeten worden. Maar dat is onzin. Door op de links of de bijlages te klikken in die mail kunnen criminelen achter de gegevens komen om je bankrekening te plunderen.

Het advies is om dergelijke mails ongeopend weg te gooien. Diverse banken vragen echter om die mails door te sturen om zich te wapenen tegen dit soort activiteiten en de verzenders aan te geven.

Het Openbaar Ministerie meldde onlangs dat er zware straffen worden opgelegd aan criminelen die misbruik maken van de coronacrisis.