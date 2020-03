30-03-2020, Oogtv.nl (Bron) & Nos.nl

NOS: ‘Coronamaatregelen worden verlengd’

Groningen - De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen worden verlengd. Dat laten bronnen in Den Haag aan de NOS weten. Zegt Oogtv

NOS meldt

Het gaat om de maatregelen die tot 6 april zouden gelden. Twee weken geleden maakten minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs en de inmiddels afgetreden minister Bruno Bruins (VVD) van Medische Zorg bekend dat de scholen, restaurants, café’s en sportinstellingen tot 6 april gesloten zouden blijven. Bronnen laten weten dat die maatregelen nu verlengd gaan worden. Het is nog niet bekend tot wanneer. Ook is onbekend of er eventuele aanvullende regels gaan gelden.

Persconferentie

Het besluit rond het verlengen van het maatregelenpakket wordt maandag en dinsdag voorbereid. Dinsdag spreekt het kabinet met deskundigen en adviseurs. Dinsdagavond volgt er een persconferentie die naar verwachting rond 19.00 uur plaats zal vinden.

“Ik kan me niet voorstellen dat we naar minder maatregelen gaan”

Het verlengen van de maatregelen komt niet helemaal als een verrassing. Zondagavond liet burgemeester Jack Mikkers (VVD) van de gemeente ‘s-Hertogenbosch al weten dat de maatregelen verlengd moeten worden. “Ik kan me niet voorstellen dat we naar minder maatregelen gaan. Ik hoop dat we met het kabinet tot goede afspraken kunnen komen en anders hebben we als Veiligheidsregio een eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar ik hoop niet dat het zover hoeft te komen.” Eerder werd al bekend dat andere maatregelen, waaronder het verbod op evenementen, verlengd zijn tot 1 juni.