30-03-2020, Oogtv.nl (Bron)

Zes nieuwe corona-besmettingen in de provincie : 1 nieuwe dode

Groningen - De GGD heeft sinds zondagmiddag zes nieuwe besmettingen met het coronavirus bevestigd in de provincie Groningen. Meldt Oogtv.nl

Ook maakte de gezondheidsdienst maandagmiddag bekend dat in de afgelopen vierentwintig uur één persoon is overleden aan de gevolgen van het virus.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen in onze provincie is nu 155. Het totale aantal sterfgevallen in de provincie staat nu op twee. Eerder op de maandag bleek uit cijfers van het RIVM dat in de gemeente Groningen slechts één nieuwe besmetting met het coronavirus is geconstateerd sinds zondagmiddag.

In heel Nederland zijn sinds zondagmiddag 93 mensen gestorven. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen op 864. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen, of in een ziekenhuis is opgenomen geweest, stijgt met 507 naar 3.990 In totaal zijn er nu 11.750 besmettingsgevallen. Volgens het RIVM neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan zonder maatregelen. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.