30-03-2020, Persbericht Ambulancezorggroningen.nl

Ambulancebus met pech langs de weg

Groningen - Er is begin van de avond een vervelende situatie ontstaan. De ambulancebus die van ziekenhuis Zuyderland in Heerlen op weg was naar het UMCG in Groningen is door pech tot stilstand gekomen op de A73 bij de afrit Vierlingsbeek.

Door snel schakelen van collega’s van de meldkamer Brabant-Noord was de situatie snel onder controle en alle patiënten zijn stabiel. De brandweer en politie hebben daarbij ondersteuning geboden. Alle zes patiënten worden door de bus achter een berger naar Groningen gebracht.