30-03-2020, Marc Zijlstra 112G. & Melarno Kraan

Vakantiehuis gaat in vlammen op

Termunterzijl - Aan de Schepperbuurt in Termunterzijl is maandagavond om 21.20 uur brand uitgebroken in een vakantiehuisje. Er was geen redden meer aan voor de brandweer.

Ze lieten het huisje gecontroleerd uitbranden. De schade is groot.