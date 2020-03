31-03-2020, Martin Nuver 112Gr. & Raymond Meter & tweet

Kapotte ambulancebus in Groningen aangekomen (Video)

Groningen - De ambulancebus die eerder maandagavond met coronapatiënten aan boord strandde op de A73 in Brabant is rond middernacht gearriveerd bij het UMCG. Met patienten er in. Zegt Oogtv.

De bus kwam op een bijzondere manier de stad binnengereden. “De bus reed zojuist achter op een lepel van een takelwagen van een bergingsdienst de stad binnen”. “Het transport werd begeleid door diverse politiemotoren.” De bus, die normaal op Groningen Airport Eelde gestationeerd staat, was in de middag naar het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen gereden om daar coronapatiënten op te halen. Op de terugweg ging het op de A73 ter hoogte van Vierlingsbeek mis. De bus viel stil, mogelijk vanwege een koelvloeistoflekkage. Er werd direct groot alarm geslagen. Zes ambulances, een traumahelikopter en verschillende politiewagens rukten uit. Op takelwagen naar Groningen

In eerste instantie werd gepoogd om de bus te repareren maar toen dat niet lukte werd besloten om de bus achter op de lepel van een takelwagen van een bergingsdienst te plaatsen. De zes patiënten en het verplegend personeel kon aan boord blijven. In Nijmegen werd in een ziekenhuis voor de zekerheid een medische controle uitgevoerd. Toen de artsen aldaar groen licht gaven kon het bijzondere konvooi doorrijden naar Groningen waar het dus rond middernacht arriveerde. Patiënten verplaatsen

Vorige week luidden de zuidelijke ziekenhuizen de noodklok. Vanwege de grote toeloop van patiënten dreigden de hospitalen onder water komen te staan. Door patiënten te verplaatsen met ambulances, MICU’s, traumahelikopters en dus een ambulancebus kan de druk van de ketel worden gehaald. In de noordelijke ziekenhuizen verblijven inmiddels al tientallen patiënten.